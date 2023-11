Atelier autour des plantes – Créations végétales 236 route de la tuilière Montignac-Lascaux, 18 novembre 2023, Montignac-Lascaux.

Montignac-Lascaux,Dordogne

A partir de feuilles et de fleurs séchées, en utilisant des techniques simples, vous allez découvrir comment créer des herbiers et autres objets, utilitaires ou de décoration..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:00:00. EUR.

236 route de la tuilière Pimprenelle et Barbichette

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



From dried leaves and flowers, using simple techniques, you’ll discover how to create herbariums and other objects, both utilitarian and decorative.

Utilizando hojas y flores secas y técnicas sencillas, descubrirá cómo crear herbarios y otros objetos, tanto utilitarios como decorativos.

Aus getrockneten Blättern und Blüten und mithilfe einfacher Techniken werden Sie entdecken, wie Sie Herbarien und andere Objekte, sowohl Gebrauchsgegenstände als auch Dekorationen, herstellen können.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère