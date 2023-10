Semaines bleues romanaises : Thé dansant avec DJ Rimet (spécial séniors) 2350 Rte des Balmes Romans-sur-Isère, 1 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Dans le cadre des Semaines Bleues, venez nombreux au thé dansant animé par DJ Franck Rimet (réservé aux plus de 60 ans) le dimanche 1er octobre de 14h à 17h30, au Restaurant Tahiti, Route des Balmes..

2023-10-01 14:00:00 fin : 2023-10-01 17:00:00. .

2350 Rte des Balmes Restaurant Le Tahiti

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the « Semaines Bleues » (Blue Weeks) program, come along to the tea dance hosted by DJ Franck Rimet (for over-60s only) on Sunday October 1, from 2 to 5.30pm, at Restaurant Tahiti, Route des Balmes.

En el marco de las Semanas Azules, asista al baile del té organizado por el DJ Franck Rimet (sólo para mayores de 60 años) el domingo 1 de octubre de 14:00 a 17:30 en el Restaurante Tahití, Route des Balmes.

Im Rahmen der Blauen Wochen kommen Sie zahlreich zum Tanztee, der von DJ Franck Rimet moderiert wird (nur für über 60-Jährige) am Sonntag, den 1. Oktober von 14.00 bis 17.30 Uhr im Restaurant Tahiti, Route des Balmes.

