Palabres à tables 2350 Route des Balmes Romans-sur-Isère, 22 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Journée organisée par la Mutualité Française AURA.

Quand déjeuner devient un vecteur de liens

Echanges avec Rebecca Shankland (professeur de psychologie) auteur du livre « Ces liens qui nous font vivre ».

Ventes et dédicaces de livres..

2023-11-22 11:30:00 fin : 2023-11-22 16:00:00. EUR.

2350 Route des Balmes Restaurant le Tahiti

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Day organized by Mutualité Française AURA.

When lunch becomes a bonding tool

Discussions with Rebecca Shankland (psychology professor), author of the book « Ces liens qui nous font vivre ».

Book sales and signings.

Jornada organizada por la Mutualidad Francesa AURA.

Cuando la comida se convierte en un vector de vínculos

Coloquio con Rebecca Shankland (profesora de psicología), autora del libro « Ces liens qui nous font vivre ».

Venta y firma de libros.

Dieser Tag wird von der Mutualité Française AURA organisiert.

Wenn das Mittagessen zum Vektor der Verbindungen wird

Austausch mit Rebecca Shankland (Professorin für Psychologie), Autorin des Buches « Ces liens qui nous font vivre » (Diese Verbindungen, die uns leben lassen).

Verkauf und Signieren von Büchern.

Mise à jour le 2023-10-31 par Valence Romans Tourisme