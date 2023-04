Activités du Centre socioculturel L’Odyssée ! 235 rue Jacques Dondoux, 1 janvier 2023, Saint-Agrève.

Pour les enfants et les adultes, dans le domaine de la forme et du sport, art et culture, début des activités à partir du 19 septembre.

Demandez le programme..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

235 rue Jacques Dondoux

Saint-Agrève 07320 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



For children and adults, in the field of fitness and sports, art and culture, activities start on September 19.

Ask for the program.

Para niños y adultos, en el ámbito del fitness y el deporte, el arte y la cultura, las actividades comienzan el 19 de septiembre.

Pida el programa.

Für Kinder und Erwachsene, in den Bereichen Fitness und Sport, Kunst und Kultur, Beginn der Aktivitäten ab dem 19. September.

Fragen Sie nach dem Programm.

Mise à jour le 2023-01-24 par Office de Tourisme de Val’Eyrieux – Ardèche Hautes Vallées