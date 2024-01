Tea’n’music time 235 rue Henri Silvy Pertuis, dimanche 7 janvier 2024.

Pertuis Vaucluse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 16:00:00

fin : 2024-01-07

Tea’n’music

Low Down, Bop en stock, lecture musicale et hommage à Charlie Parker et Thelonious Monk.

Boissons chaudes et gourmandises maison.

EUR.

235 rue Henri Silvy Association ça va jazzer

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-04 par Office de Tourisme de Pertuis