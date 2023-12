Quartet Avril 235 RUE HENRI SILVY Pertuis, 16 décembre 2023, Pertuis.

Pertuis Vaucluse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 20:30:00

fin : 2023-12-16 22:30:00

Le quartet Avril vient nous régaler avec Jean-Michel Souris à la flûte traversière et au saxophone soprano, André Barelier à la guitare, Jean-Yves Abécassis à la contrebasse et Julien Heurtel à la batterie..

Le quartet Avril vient nous régaler avec Jean-Michel Souris à la flûte traversière et au saxophone soprano, André Barelier à la guitare, Jean-Yves Abécassis à la contrebasse et Julien Heurtel à la batterie.

Ambiance familiale, restauration maison possible toute la soirée.

Cocktail de bienvenue ou boisson sans alcool offerte.

On vous attend.

A bientôt.

EUR.

235 RUE HENRI SILVY Association Ça va jazzer

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de Tourisme de Pertuis