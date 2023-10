La bande à Bruzzo 235 RUE HENRI SILVY Pertuis, 14 octobre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

La bande à Bruzzo en quartet.

Pierre Bruzzo au Biniou (saxophone), Grégory Lachaux au piano, Nicolas Koedinger à la basse et Alain Manouk à la batterie.

2023-10-14 20:30:00 fin : 2023-10-14 22:30:00. EUR.

235 RUE HENRI SILVY Association Ça va jazzer 235, rue Henri Silvy 84120 Pertuis

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Bruzzo’s band in quartet.

Pierre Bruzzo on Biniou (saxophone), Grégory Lachaux on piano, Nicolas Koedinger on bass and Alain Manouk on drums

La banda de Bruzzo en cuarteto.

Pierre Bruzzo al Biniou (saxofón), Grégory Lachaux al piano, Nicolas Koedinger al bajo y Alain Manouk a la batería

Die Bruzzo-Bande als Quartett.

Pierre Bruzzo am Biniou (Saxophon), Grégory Lachaux am Klavier, Nicolas Koedinger am Bass und Alain Manouk am Schlagzeug

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme de Pertuis