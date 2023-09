Concert Déenne et Osniek Tea n’music Time 235 RUE HENRI SILVY Pertuis, 1 octobre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Déenne et Osniek avec Delphine Nérot au chant et Vincent au piano

Tea Time !.

2023-10-01 16:00:00 fin : 2023-10-01 18:00:00. EUR.

235 RUE HENRI SILVY Association Ça va jazzer 235, rue Henri Silvy 84120 Pertuis

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Déenne and Osniek with Delphine Nérot on vocals and Vincent on piano

Tea Time!

Déenne y Osniek con Delphine Nérot a la voz y Vincent al piano

La hora del té

Déenne und Osniek mit Delphine Nérot, Gesang, und Vincent am Klavier

Tea Time!

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de Tourisme de Pertuis