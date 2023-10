Vide Dressing Automne-Hiver (enfants) – M’ Le Moulleau 235 Boulevard de la Côte d’Argent Arcachon, 21 octobre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Vide dressing Automne-Hiver spécial enfants dans votre maison de quartier du Moulleau.

• Samedi de 10h à 17h30

• Dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 17h

Dépôt le 18/10 de 14h30 à 18h30,

le 19/10 de 15h à 19h30 et le 20/10 de 10h à 12h..

235 Boulevard de la Côte d’Argent M’ Le Moulleau

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Special children’s Autumn-Winter dressing room sale at your Moulleau community center.

? Saturday from 10am to 5:30pm

? Sunday from 10am to 12pm and from 2.30pm to 5pm

Deposit on 18/10 from 14h30 to 18h30,

19/10 from 3pm to 7:30pm and 20/10 from 10am to 12pm.

Venta especial vestuario infantil otoño-invierno en tu centro de barrio Moulleau.

? Sábado de 10h a 17h30

? Domingo de 10h a 12h y de 14h30 a 17h

El 18/10 de 14.30 a 18.30 h,

el 19/10 de 15h00 a 19h30 y el 20/10 de 10h00 a 12h00.

Vide dressing Herbst-Winter speziell für Kinder in Ihrem Nachbarschaftshaus in Moulleau.

? Samstag von 10 bis 17.30 Uhr

? Sonntag von 10 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 17 Uhr

Abgabe am 18.10. von 14:30 bis 18:30 Uhr,

am 19.10. von 15:00 bis 19:30 Uhr und am 20.10. von 10:00 bis 12:00 Uhr.

