Cet évènement est passé Atelier de Calligraphie Chinoise – M’ Le Moulleau 235 Boulevard de la Côte d’Argent Arcachon Catégories d’Évènement: Arcachon

Gironde Atelier de Calligraphie Chinoise – M’ Le Moulleau 235 Boulevard de la Côte d’Argent Arcachon, 21 novembre 2023, Arcachon. Arcachon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-21 10:30:00

fin : 2023-11-21 12:00:00 Atelier de Calligraphie Chinoise pour débutant ou initiés ! Venez faire l’expérience de la culture chinoise à portée de main.

Tout public à partir de 8 ans – Gratuit – Sous inscription.

Atelier de Calligraphie Chinoise pour débutant ou initiés ! Venez faire l’expérience de la culture chinoise à portée de main.

Tout public à partir de 8 ans – Gratuit – Sous inscription

Atelier de Calligraphie Chinoise pour débutant ou initiés ! Venez faire l’expérience de la culture chinoise à portée de main.

Tout public à partir de 8 ans – Gratuit – Sous inscription .

235 Boulevard de la Côte d’Argent M’ Le Moulleau

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-10-06 par OT Arcachon Détails Catégories d’Évènement: Arcachon, Gironde Autres Code postal 33120 Lieu 235 Boulevard de la Côte d'Argent Adresse 235 Boulevard de la Côte d'Argent M' Le Moulleau Ville Arcachon Departement Gironde Lieu Ville 235 Boulevard de la Côte d'Argent Arcachon Latitude 44.64319 Longitude -1.20049 latitude longitude 44.64319;-1.20049

235 Boulevard de la Côte d'Argent Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/