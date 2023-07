Exposition à la M’ Moulleau : Michelle BELOEIL 235 Boulevard de la Côte d’Argent Arcachon, 27 juillet 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

L’art et la création m’ont attirés depuis mon plus jeune âge. Le goût d’apprendre de nouvelles techniques, m’a conduit dans divers ateliers :

Triade, Académie fusain et sanguine, Atelier arts plastiques du Haillan…L’huile représentant ma technique de prédilection pour la peinture.

Attirée par la sculpture , depuis 10 ans et travaillant avec différents artistes confirmés j’ai acquis maîtrise et technique qui me permettent de traduire et de faire partager mes émotions et ma sensibilité..

2023-07-27 fin : 2023-07-31 13:00:00. .

235 Boulevard de la Côte d’Argent La M’ Moulleau

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Art and creativity have attracted me from an early age. The desire to learn new techniques led me to various workshops: Triade, Académie charcoal et sanguine, Atelier arts plastiques du Haillan:

Triade, Académie charcoal et sanguine, Atelier arts plastiques du Haillan… Oil painting is my preferred painting technique.

Attracted by sculpture, for the past 10 years I have been working with various established artists, acquiring the mastery and technique that enable me to translate and share my emotions and sensibility.

El arte y la creatividad me han atraído desde muy joven. El deseo de aprender nuevas técnicas me llevó a varios talleres: Triade, Académie charcoal et sanguine, Atelier arts plastiques du Haillan:

Triade, Académie charcoal et sanguine, Atelier arts plastiques du Haillan, etc. El óleo es mi técnica pictórica preferida.

Atraída por la escultura, desde hace 10 años trabajo con varios artistas consagrados, adquiriendo las habilidades y técnicas que me permiten expresar y compartir mis emociones y sensibilidad.

Kunst und Kreativität haben mich schon seit meiner Kindheit angezogen. Die Lust, neue Techniken zu erlernen, hat mich in verschiedene Ateliers geführt:

Triade, Académie fusain et sanguine, Atelier arts plastiques du Haillan … Öl ist meine bevorzugte Maltechnik.

In den letzten 10 Jahren habe ich mich von der Bildhauerei angezogen gefühlt und mit verschiedenen erfahrenen Künstlern gearbeitet. Ich habe mir Meisterschaft und Technik angeeignet, die es mir ermöglichen, meine Emotionen und meine Sensibilität auszudrücken und mit anderen zu teilen.

