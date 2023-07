Exposition à la M’ Moulleau : FRANCKTASTICK 235 Boulevard de la Côte d’Argent Arcachon, 20 juillet 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Franck Grenier, un doux dingue amoureux de la nature et de la mer , qui croque dans ses photos des instantanés de couleur.

2023-07-20 fin : 2023-07-24 13:00:00. .

235 Boulevard de la Côte d’Argent La M’ Moulleau

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Franck Grenier, a gentle madman in love with nature and the sea, who captures snapshots of color in his photos

Franck Grenier, un loco enamorado de la naturaleza y del mar, cuyas fotos son instantáneas de color

Franck Grenier, ein sanfter Verrückter, der die Natur und das Meer liebt und in seinen Fotos farbige Momentaufnahmen skizziert

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Arcachon