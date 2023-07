Exposition à la M’ Moulleau : Sophie Charles 235 Boulevard de la Côte d’Argent Arcachon, 13 juillet 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Artiste peintre Aquarelliste hyperréaliste

Je suis née le jour de Noël en Algérie.

J’ai découvert il y a 50 ans le Bassin d’Arcachon et ai décidé de m’y installer.

Aujourd’hui, je partage le monde magique de l’aquarelle avec vous.

Ce que j’aime, ce que je fais et …. tout ce que je sais.

Cherchant à capturer les jeux de lumière, d’ombre.

2023-07-13 fin : 2023-07-17 13:00:00. .

235 Boulevard de la Côte d’Argent La M’ Moulleau

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Hyperrealistic watercolor painter

I was born on Christmas Day in Algeria.

I discovered the Bassin d’Arcachon 50 years ago and decided to settle here.

Today, I share the magical world of watercolor with you.

What I love, what I do and? everything I know.

Seeking to capture the interplay of light and shadow

Pintor acuarelista hiperrealista

Nací el día de Navidad en Argelia.

Hace 50 años descubrí la bahía de Arcachon y decidí instalarme allí.

Hoy comparto contigo el mágico mundo de la acuarela.

Lo que me gusta, lo que hago y… todo lo que sé.

Mi objetivo es plasmar en mis obras el juego de luces, sombras y colores

Malerin Aquarellistin Hyperrealistische Malerin

Ich wurde am Weihnachtstag in Algerien geboren.

Vor 50 Jahren habe ich das Bassin d’Arcachon entdeckt und beschlossen, mich dort niederzulassen.

Heute teile ich die magische Welt der Aquarellmalerei mit Ihnen.

Was ich liebe, was ich tue und … alles, was ich weiß.

Ich versuche, das Spiel von Licht und Schatten einzufangen

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Arcachon