DÉGUSTATION PRESTIGE 235 Avenue Jean Jaurès Maraussan, 11 décembre 2023, Maraussan.

Maraussan,Hérault

Dégustation exceptionnelle des 4 cuvées de notre Atelier Prestige ainsi que de notre méthode traditionnelle Les Petites Perles.

Profitez de cette occasion pour les découvrir ou redécouvrir et gâtez vos proches pour les fêtes, en profitant d’une remise de 10% sur ces cuvées..

235 Avenue Jean Jaurès

Maraussan 34370 Hérault Occitanie



Exceptional tasting of the 4 cuvées from our Atelier Prestige and our traditional method Les Petites Perles.

Take this opportunity to discover or rediscover them, and spoil your loved ones for the holidays with a 10% discount on these cuvées.

Degustación excepcional de las 4 cuvées de nuestro Atelier Prestige y de nuestro método tradicional Les Petites Perles.

Aproveche esta oportunidad para descubrirlas o redescubrirlas y mime a sus seres queridos en estas fiestas con un 10% de descuento en estas cuvées.

Außergewöhnliche Verkostung der 4 Cuvées aus unserem Atelier Prestige sowie unserer traditionellen Methode Les Petites Perles.

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um sie zu entdecken oder wiederzuentdecken, und verwöhnen Sie Ihre Lieben zu den Feiertagen mit einem Rabatt von 10% auf diese Cuvées.

