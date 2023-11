Bourse aux vélos de Noël 235 Avenue Général Leclerc Limoges, 25 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

L’Association Véli-Vélo organise une vente de vélos d’occasion, de toutes tailles et de tous modèles..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

235 Avenue Général Leclerc Association Véli Vélo

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Véli-Vélo Association is organizing a sale of second-hand bikes of all sizes and models.

La Asociación Véli-Vélo organiza una venta de bicicletas de segunda mano de todos los tamaños y modelos.

Der Verein Véli-Vélo organisiert einen Verkauf von gebrauchten Fahrrädern in allen Größen und Modellen.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT Limoges Métropole