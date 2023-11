Cyclistes, Brillez ! 235 Avenue Général Leclerc Limoges, 17 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Convoi à vélo de Limoges à Isle :

RDV 17h au local de Véli-vélo

Passage à 17h30 Place d’Aine

Arrivée prévue à 18h à Isle pour les animations

18 h à ISLE , maison du temps libre :

– Contrôle technique des vélos et distribution de matériel.

– Balade Nocturne

– Ciné-débat.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

235 Avenue Général Leclerc Association Véli Vélo Limoges

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Bike convoy from Limoges to Isle :

RDV 5pm at the Véli-vélo premises

Passage at 5:30pm Place d?Aine

Arrival in Isle at 6pm for entertainment

18 h at ISLE , maison du temps libre :

– Technical inspection of bikes and distribution of equipment.

– Night ride

– Film-debate

Convoy en bicicleta de Limoges a Isle :

Encuentro a las 17h en los locales de Véli-vélo

Paso a las 17.30 h por la Place d’Aine

Llegada a Isle a las 18 h para la animación

18h en ISLE , maison du temps libre :

– Inspección técnica de las bicicletas y distribución del material.

– Paseo nocturno

– Cine-debate

Fahrradkonvoi von Limoges nach Isle :

RDV 17 Uhr am Lokal von Véli-vélo

Durchfahrt um 17.30 Uhr Place d’Aine

Geplante Ankunft um 18 Uhr in Isle für die Animationen

18 Uhr in ISLE , maison du temps libre :

– Technische Kontrolle der Fahrräder und Verteilung der Ausrüstung.

– Nächtliche Wanderung (Balade Nocturne)

– Filmdebatte

Mise à jour le 2023-11-06 par OT Limoges Métropole