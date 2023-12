Atelier en famille – Poésie lumineuse 234 Rue des Ponts Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Début : 2024-01-14 15:00:00

Début : 2024-01-14 15:00:00

fin : 2024-01-14 17:00:00

Participez à un atelier en famille pour faire de la poésie lumineuse.

Après la visite de l’exposition Un vent permanent à l’intérieur de nous de Marco Godinho, et en lien avec celle-ci, profitez d’un temps d’atelier artistique pour écrire, par la technique du pochoir, un court poème qui s’illumine lorsqu’il est éclairé par la lumière. .

