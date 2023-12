Atelier à volonté 234 Rue des Ponts Amilly, 6 janvier 2024, Amilly.

Amilly Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-06 14:30:00

fin : 2024-01-27

Atelier à volonté organisé par les Tanneries en continu pour petits et grands..

Atelier à volonté organisé par les Tanneries en continu pour petits et grands.

Lors de votre visite au Centre d’art contemporain, profitez d’un temps d’atelier ouvert en continu pour petits et grands, en lien avec l’univers de l’artiste Marco Godinho et les oeuvres présentées dans le cadre de l’exposition Un vent permanent à l’intérieur de nous.

.

234 Rue des Ponts

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-23 par OT MONTARGIS