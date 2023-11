Rendez-vous art et musique 234 Rue des Ponts Amilly, 8 décembre 2023, Amilly.

Amilly,Loiret

Venez assister à ce rendez-vous art et musique en partenariat avec l’école de musique de la ville d’Amilly..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

234 Rue des Ponts

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Come and enjoy this art and music event in partnership with Amilly’s music school.

Asista a este evento artístico y musical en colaboración con la escuela de música de Amilly.

Besuchen Sie diese Veranstaltung für Kunst und Musik, die in Zusammenarbeit mit der Musikschule der Stadt Amilly stattfindet.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT MONTARGIS