Visite flash – Les (petites) histoires de l’art 234 Rue des Ponts Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Loiret Visite flash – Les (petites) histoires de l’art 234 Rue des Ponts Amilly, 2 décembre 2023, Amilly. Amilly,Loiret Visite flash – Les (petites) histoires de l’art aux Tanneries..

2023-12-02 fin : 2023-12-23 12:00:00. .

234 Rue des Ponts

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Flash visit – Art history at the Tanneries. Visita flash – Las (cortas) historias del arte en las Tenerías. Flash Tour – Die (kleinen) Geschichten der Kunst in den Tanneries. Mise à jour le 2023-11-24 par OT MONTARGIS Détails Catégories d’Évènement: Amilly, Loiret Autres Lieu 234 Rue des Ponts Adresse 234 Rue des Ponts Ville Amilly Departement Loiret Lieu Ville 234 Rue des Ponts Amilly latitude longitude 47.96751;2.77183

234 Rue des Ponts Amilly Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amilly/