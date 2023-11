Ateliers en famille – Week-end aux Tanneries 234 Rue des Ponts Amilly, 26 novembre 2023, Amilly.

Amilly,Loiret

Venez réaliser vos propres cartes postales grâce à la linogravure..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:30:00. .

234 Rue des Ponts

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Come and make your own postcards using linocuts.

Ven a hacer tus propias postales con linograbados.

Erstellen Sie mithilfe des Linolschnitts Ihre eigenen Postkarten.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT MONTARGIS