Ateliers en famille – initiation à l’aquarelle 234 Rue des Ponts Amilly, 1 novembre 2023, Amilly.

Amilly,Loiret

Après la visite de l’exposition Un vent permanent à l’intérieur de nous de Marco Godinho aux côtés d’un médiateur, apprenez les bases de l’aquarelle et expérimentez les jeux de transparence avec vos lavis pour faire apparaître votre propre paysage..

2023-11-01 fin : 2023-11-01 17:30:00. .

234 Rue des Ponts

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire



After visiting Marco Godinho’s exhibition Un vent permanent à l’intérieur de nous with a mediator, learn the basics of watercolor and experiment with the play of transparency with your washes to create your own landscape.

Tras una visita a la exposición de Marco Godinho Un vent permanent à l’intérieur de nous (Un viento permanente en nuestro interior) con un mediador, aprenda los fundamentos de la acuarela y experimente el juego de transparencias con sus aguadas para crear su propio paisaje.

Nach dem Besuch der Ausstellung Ein ständiger Wind in uns von Marco Godinho an der Seite eines Mediators lernen Sie die Grundlagen der Aquarellmalerei kennen und experimentieren mit dem Spiel der Transparenz mit Ihren Lavuren, um Ihre eigene Landschaft entstehen zu lassen.

