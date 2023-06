Spectacle – Le geste du temps 234 Faubourg Saint Laurent Luc-en-Diois, 13 juillet 2023, Luc-en-Diois.

Luc-en-Diois,Drôme

To beurre or not to beurre ? Telle est la question ! A travers l’expérience de la chute de la tartine beurrée, Gaston Félix, chercheur en science brute, interroge la place du hasard… De et par Christophe Guétat. Merci de réserver. Jardin/buvette..

2023-07-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-13 21:30:00. EUR.

234 Faubourg Saint Laurent Le Cabas

Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



To beurre or not to beurre? That’s the question! Through the experiment of the falling buttered sandwich, Gaston Félix, a raw science researcher, questions the role of chance… By and for Christophe Guétat. Please reserve in advance. Garden/bar.

¿Beurre o no beurre? ¡Ésa es la cuestión! Gaston Félix, investigador en ciencias crudas, utiliza su experiencia de la caída de una rebanada de pan untada con mantequilla para explorar el papel del azar… Por y para Christophe Guétat. Reserva previa. Jardín/bar.

To beurre or not to beurre? Das ist die Frage! Anhand des Experiments, bei dem ein mit Butter bestrichenes Toastbrot herunterfällt, hinterfragt der Forscher Gaston Félix den Stellenwert des Zufalls… Von und mit Christophe Guétat. Bitte reservieren Sie. Garten/Schankstelle.

