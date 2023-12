2 ème tournoi national et international multi open 234 boulevard de l’Europe Bressuire, 4 décembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Découvrez une belle compétition de Tennis Fauteuil et rencontrez Stéphane Houdet, champion paralympique, invité d’honneur du Tennis Club Bressuire, rendez-vous pour le 2ème tournoi national et international multi-open de Tennis Fauteuil..

2023-12-08 fin : 2023-12-10 . .

234 boulevard de l’Europe Centre départemental de Tennis

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Discover a great Wheelchair Tennis competition and meet Stéphane Houdet, Paralympic champion, guest of honor of the Tennis Club Bressuire, for the 2nd national and international multi-open Wheelchair Tennis tournament.

Descubra una gran competición de tenis en silla de ruedas y conozca a Stéphane Houdet, campeón paralímpico e invitado de honor del Club de Tenis Bressuire, en el 2º torneo nacional e internacional multiopen de tenis en silla de ruedas.

Entdecken Sie einen schönen Wettbewerb im Rollstuhltennis und treffen Sie Stéphane Houdet, den Paralympics-Champion, Ehrengast des Tennis Clubs Bressuire. Verabreden Sie sich zum 2. nationalen und internationalen Multi-Open-Turnier im Rollstuhltennis.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Bocage Bressuirais