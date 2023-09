Tournoi International des jeunes TOP 10/12 234 boulevard de l’Europe Bressuire, 30 septembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Le Tennis Club de Bressuire organise la 40 ème édition du Tournoi International des Jeunes TOP 10/12.

Il permet aux différentes ligues présentes de voir évoluer leurs meilleurs représentants et de les confronter aux différentes délégations étrangères présentes..

2023-09-30 fin : 2023-10-07 . EUR.

234 boulevard de l’Europe Centre départemental de Tennis

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Tennis Club de Bressuire organizes the 40th TOP 10/12 International Youth Tournament.

It gives the various leagues present an opportunity to see their best representatives evolve, and to pit them against the various foreign delegations present.

El Club de Tenis de Bressuire organiza el 40º Torneo Internacional Juvenil TOP 10/12.

Ofrece a las distintas ligas presentes la oportunidad de ver a sus mejores representantes competir contra las distintas delegaciones extranjeras presentes.

Der Tennis Club Bressuire organisiert die 40. Ausgabe des internationalen Jugendturniers TOP 10/12.

Es bietet den verschiedenen anwesenden Ligen die Möglichkeit, ihre besten Vertreter spielen zu sehen und sie mit den verschiedenen anwesenden ausländischen Delegationen zu vergleichen.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Bocage Bressuirais