Quiz Room Mâcon 233 Rue d’Ozenay Mâcon, 1 juillet 2023, Mâcon.

Mâcon,Saône-et-Loire

Buzzez pour de vrai sur un plateau mieux qu’à la télé. Le 1er quiz immersif où tout le monde peut gagner et où vous rigolerez + que dans votre canap’..

233 Rue d’Ozenay

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Buzz for real on a stage better than on TV. The 1st immersive quiz where everyone can win and where you’ll laugh more than in your couch.

Zumba de verdad en un escenario mejor que en la tele. El primer concurso inmersivo en el que todos pueden ganar y en el que te reirás más que en tu sofá.

Buzzen Sie wirklich auf einer Bühne, besser als im Fernsehen. Das erste immersive Quiz, bei dem jeder gewinnen kann und Sie mehr lachen werden als auf Ihrer Couch.

Mise à jour le 2023-06-27 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès