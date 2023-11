Toast Truffé 233 Route de Valréas Richerenches, 2 décembre 2023, Richerenches.

Richerenches,Vaucluse

Moment de Plaisir avec une dégustation de Vin et de Toast Truffé.

2023-12-02 fin : 2023-03-09 . EUR.

233 Route de Valréas cave coopérative Le Cellier des Templiers

Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



A moment of pleasure with a wine tasting and Truffle Toast

Un momento de placer con una degustación de vinos y un brindis con trufas

Moment des Genusses mit einer Weinprobe und Trüffel-Toast

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes