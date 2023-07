RANDONNEE PEDESTRE LE FORT DE SANCHEY 233 Chemin des Plages Chaumousey, 15 juillet 2023, Chaumousey.

Chaumousey,Vosges

A pied !!! Nous irons visiter le Fort de Sanchey !!!

Réservation à l’office de tourisme. Sortie en randonnée pédestre de 12 personnes encadrée par les éducateurs sportifs de la Base de loisirs Roland NAUDIN de la Communauté d’Agglomération d’Epinal.. Tout public

Samedi 2023-07-15 10:00:00 fin : 2023-07-15 12:00:00. 10 EUR.

233 Chemin des Plages NATUR’O VELO BOUZEY

Chaumousey 88390 Vosges Grand Est



On foot!!! We will visit the Fort of Sanchey !!!

Book at the tourist office. Hiking outing for 12 people, supervised by sports educators from the Roland NAUDIN leisure center of the Communauté d?Agglomération d?Epinal.

¡¡¡A pie !!! ¡¡¡Visitaremos el Fuerte de Sanchey !!!

Reservas en la oficina de turismo. Salida de senderismo para 12 personas supervisada por monitores deportivos del centro de ocio Roland NAUDIN de la Comunidad Urbana de Epinal.

Zu Fuß!!! Wir werden das Fort von Sanchey besuchen!!!

Reservierung im Tourismusbüro. Wanderausflug für 12 Personen, betreut von den Sportpädagogen der Freizeitbasis Roland NAUDIN der Communauté d’Agglomération d’Epinal.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT EPINAL ET SA REGION