Stage de pastels avec Penelope Milner : « Pastels en plein air » 232 route de Berthoumieux Cazals, 21 juillet 2023, Cazals.

Cazals,Lot

Peindre dehors demande beaucoup d’efforts, mais c’est tellement gratifiant, et absolument la meilleure façon de progresser dans notre peinture au pastel !.

2023-07-21 09:00:00 fin : 2023-07-22 . 190 EUR.

232 route de Berthoumieux

Cazals 46250 Lot Occitanie



Painting outside takes a lot of effort, but it’s so rewarding, and absolutely the best way to progress in our pastel painting!

Pintar al aire libre requiere mucho esfuerzo, pero es muy gratificante y la mejor forma de progresar en la pintura al pastel

Draußen zu malen erfordert viel Mühe, aber es ist so lohnend und absolut der beste Weg, um in unserer Pastellmalerei Fortschritte zu machen!

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Cazals-Salviac