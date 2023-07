L’empreinte des bâtisseurs (visite commentée) 232 place de l’église Sorde-l’Abbaye, 19 juillet 2023, Sorde-l'Abbaye.

Sorde-l’Abbaye,Landes

L’empreinte des bâtisseurs. Les pierres de l’abbaye racontent leur histoire.

Inventorier et interpréter les pierres qui ont servi à construire l’abbaye de Sorde, tel est l’objet de la résidence de Valérie Tatin – Sauzet, tailleur de pierre et restauratrice..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 16:15:00. EUR.

232 place de l’église Abbaye de Sorde

Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



The imprint of the builders. The stones of the abbey tell their story.

Valérie Tatin – Sauzet, stonemason and restorer, is in residence at Sorde Abbey, where she will inventory and interpret the stones used to build the abbey.

La huella de los constructores. Las piedras de la abadía cuentan su historia.

Inventariar e interpretar las piedras con las que se construyó la abadía de Sorde es el objetivo de la residencia de Valérie Tatin – Sauzet, cantero y restaurador.

Die Spuren der Baumeister. Die Steine der Abtei erzählen ihre Geschichte.

Die Steinmetzin und Restauratorin Valérie Tatin-Sauzet hat die Steine, die zum Bau der Abtei von Sorde verwendet wurden, inventarisiert und interpretiert.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Pays d’Orthe et Arrigans