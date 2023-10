Café Théâtre : Pas Sages à l’Acte 231. rue Thiers Lannemezan, 2 mai 2024, Lannemezan.

Lannemezan,Hautes-Pyrénées

« PAS SAGES A L’ACTE OU LES 7 AGES DE LA FEMME »

Troisième création de la Cie Mysogénial bouclant ainsi une trilogie dédiée à la condition humaine et plus volontiers à la célébration de la condition féminine.

Chaque âge a ses plaisirs, dit-on, mais aussi ses délires, ses excès ses folies … Dans un style toujours burlesque, loufoque et subversif, cette comédie croque quelques unes des différentes péripéties qui jalonnent les étapes de nos existences.

Quel âge est le plus intéressant, le plus fou, le plus agréable, le plus délirant, le plus apaisant ?…

Et si c’était l’âge que l’on a !

Un regard sans concession sur la société. Une comédie sur l’inexorable écoulement du temps qui passe et nous façonne jusqu’au bout..

2024-05-02 20:30:00 fin : 2024-05-02 . .

231. rue Thiers LANNEMEZAN

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



« PAS SAGES A L’ACTE OU LES 7 AGES DE LA FEMME?

The third production by Cie Mysogénial completes a trilogy dedicated to the human condition, and more specifically to the celebration of the female condition.

Every age has its pleasures, they say, but also its delusions, its excesses and its follies? In an always burlesque, zany and subversive style, this comedy sketches some of the various adventures that punctuate the stages of our lives.

Which age is the most interesting, the craziest, the most enjoyable, the most delirious, the most soothing?

And what if it’s the age we are!

An uncompromising look at society. A comedy about the inexorable passage of time, which shapes us to the end.

« PAS SAGES A L’ACTE » O LAS 7 EDADES DE LA MUJER

Esta es la tercera producción de la compañía Mysogénial, que cierra una trilogía dedicada a la condición humana y, con más gusto, a la celebración de la condición femenina.

Cada época tiene sus placeres, dicen, pero también sus delirios, sus excesos y sus locuras.. Con un estilo siempre burlesco, alocado y subversivo, esta comedia esboza algunas de las diversas aventuras que jalonan las etapas de nuestra vida.

¿Qué edad es la más interesante, la más loca, la más divertida, la más delirante, la más tranquilizadora?

¿Y si es la edad que tenemos?

Una mirada sin concesiones a la sociedad. Una comedia sobre el inexorable paso del tiempo que nos moldea hasta el final.

« PAS SAGES A L’ACTE OU LES 7 AGES DE LA FEMME » (DIE SIEBEN LEBENSALTER DER FRAU)

Die dritte Kreation der Cie Mysogénial schließt eine Trilogie ab, die dem menschlichen Dasein und am liebsten der Feier des weiblichen Daseins gewidmet ist.

Jedes Alter hat seine Freuden, sagt man, aber auch seine Wahnvorstellungen, seine Exzesse, seine Verrücktheiten? In einem stets burlesken, verrückten und subversiven Stil skizziert diese Komödie einige der verschiedenen Peripetien, die die Etappen unserer Existenz markieren.

Welches Alter ist das interessanteste, das verrückteste, das angenehmste, das wahnwitzigste, das beruhigendste?

Und wenn es das Alter wäre, das man hat!

Ein kompromissloser Blick auf die Gesellschaft. Eine Komödie über den unerbittlichen Lauf der Zeit, die vergeht und uns bis zum Ende formt.

Mise à jour le 2023-10-14 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65