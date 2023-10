Théâtre : Radium Mania 231. rue Thiers Lannemezan, 4 avril 2024, Lannemezan.

Lannemezan,Hautes-Pyrénées

« Sans la curiosité de l’esprit que serions nous? » Marie Curie

Radium Mania est un spectacle hors les murs sur la figure de Maria Sklodowska-Curie, surnommée Mania. En rejouant sous une forme ludique et décalée les moments-clés de son existence, deux comédiennes, Eugénie et Clémence, interrogent les mécanismes de domination qui ont longtemps exclu les femmes de la communauté scientifique et qui ont fait de Marie Curie une pionnière.

En s’attachant aux anecdotes les plus fascinantes de son existence et en s’appuyant sur les nombreuses correspondances et discours de Maria Sklodowska-Curie, Radium Mania révèle, au-delà d’un destin exceptionnel, un parcours de lutte inspirant..

« Without the curiosity of the mind, what would we be? » Marie Curie

Radium Mania is an off-site show about Maria Sklodowska-Curie, nicknamed Mania. Playfully re-enacting key moments in her life, two actresses, Eugénie and Clémence, question the mechanisms of domination that have long excluded women from the scientific community and made Marie Curie a pioneer.

Focusing on the most fascinating anecdotes of her life, and drawing on Maria Sklodowska-Curie’s many letters and speeches, Radium Mania reveals not only an exceptional destiny, but also an inspiring path of struggle.

« Sin la curiosidad de la mente, ¿qué seríamos? Marie Curie

Radium Mania es un espectáculo al aire libre sobre Maria Sklodowska-Curie, apodada Mania. Dos actrices, Eugénie y Clémence, recrean momentos clave de su vida de forma lúdica y desenfadada, y exploran los mecanismos de dominación que durante tanto tiempo han excluido a las mujeres de la comunidad científica y que hicieron de Marie Curie una pionera.

Centrándose en las anécdotas más fascinantes de su vida y basándose en las numerosas cartas y discursos de Maria Sklodowska-Curie, Radium Mania revela no sólo un destino excepcional, sino también una lucha inspiradora.

« Was wären wir ohne die Neugier des Geistes? » Marie Curie

Radium Mania ist ein Theaterstück über die Figur der Maria Sklodowska-Curie, die auch Mania genannt wurde. Die beiden Schauspielerinnen Eugénie und Clémence spielen die Schlüsselmomente ihres Lebens in einer spielerischen und schrägen Form nach und hinterfragen die Dominanzmechanismen, die Frauen lange Zeit von der wissenschaftlichen Gemeinschaft ausgeschlossen haben und die Marie Curie zu einer Pionierin gemacht haben.

Indem er sich auf die faszinierendsten Anekdoten ihrer Existenz konzentriert und sich auf die zahlreichen Korrespondenzen und Reden von Maria Sklodowska-Curie stützt, enthüllt Radium Mania über ein außergewöhnliches Schicksal hinaus einen inspirierenden Weg des Kampfes.

