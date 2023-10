Théâtre – Danse – Chanson : Travol’Time 231. rue Thiers Lannemezan, 4 février 2024, Lannemezan.

Lannemezan,Hautes-Pyrénées

Adeline Fontaine, La Panthère Blanche– Productions

En partenariat avec le Parvis, scène nationale

Deux habitant·e·s de la campagne réalisent en direct la construction d’un show à paillettes à la hauteur de leurs rêves d’artistes en herbe. Fantasmant sur l’American Dream, il·elle·s mettent en scène leur quotidien agricole « façon Travolta » et décident que leur ruralité est une success story !

TRAVOL’TIME est une fiction de faits réels qui explore intimement le rêve de deux jeunes sarthois·e·s habitant en pleine campagne au milieu des champs et des vaches. Deux personnages aspirent à une vie autre que celle qui leur a été initialement léguée.

Les comédien.nes en profitent, eux, pour partager leurs interrogations sur la méritocratie, l’argent et les trans-classes..

2024-02-04 17:00:00 fin : 2024-02-04 . .

231. rue Thiers LANNEMEZAN

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



Adeline Fontaine, The White Panther? Productions

In partnership with le Parvis, scène nationale

Two rural dwellers build a glitzy live show that lives up to their dreams as budding performers. Fantasizing about the American Dream, they stage their daily farm life « Travolta-style » and decide that their rural life is a success story!

TRAVOL?TIME is a fictionalized version of real-life events that explores the dreams of two young people from Sarthe who live in the middle of the countryside, surrounded by fields and cows. These two characters aspire to a life other than the one they were initially bequeathed.

The actors take the opportunity to share their questions about meritocracy, money and trans-classism.

Adeline Fontaine, ¿La pantera blanca? Producciones

En colaboración con le Parvis, scène nationale

Dos habitantes del campo crean en directo un espectáculo deslumbrante a la altura de sus sueños de artistas en ciernes. Fantaseando con el sueño americano, escenifican su vida cotidiana en la granja al « estilo Travolta » y deciden que su vida rural es una historia de éxito

TRAVOL?TIME es una ficción basada en hechos reales que explora los sueños de dos jóvenes de Sarthe que viven en medio del campo, rodeados de campos y vacas. Estos dos personajes aspiran a una vida distinta de la que les tocó en suerte.

Los actores aprovechan la ocasión para compartir sus interrogantes sobre la meritocracia, el dinero y las transclases.

Adeline Fontaine, Der weiße Panther? Produktionen

In Partnerschaft mit Le Parvis, scène nationale

Zwei Landbewohner bauen live eine Glitzershow, die ihren Träumen als angehende Künstler entspricht. Sie fantasieren vom American Dream, inszenieren ihren Alltag in der Landwirtschaft im Travolta-Stil und beschließen, dass ihr Landleben eine Erfolgsgeschichte ist!

TRAVOL?TIME ist eine Fiktion, die auf wahren Begebenheiten beruht und den Traum zweier junger Menschen aus der Sarthe, die auf dem Land zwischen Feldern und Kühen leben, auf intime Weise erforscht. Zwei Personen sehnen sich nach einem anderen Leben als dem, das ihnen ursprünglich vermacht wurde.

Die Schauspieler/innen nutzen die Gelegenheit, um ihre Fragen über Meritokratie, Geld und klassenübergreifendes Denken zu teilen.

Mise à jour le 2023-10-14 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65