Comédie Théâtrale : Un Ado peut en cacher un Autre 231. rue Thiers Lannemezan, 18 janvier 2024, Lannemezan.

Lannemezan,Hautes-Pyrénées

Pièce de Julien Sigalas

Mise en Scène d’Irina Gueorguiev.

Marina vit seule. Enfin presque seule. Elle est accompagnée de Sandro, son seul et unique enfant qui entre dans l’adolescence.

Accompagnée oui, parce qu’on ne peut pas vraiment dire que ces deux-là vivent ensemble vu qu’ils sont dans deux réalités parallèles. Marina a du mal avec ce gamin.

Tout ce qu’il regarde, tout ce qu’il écoute, tout ce qui l’intéresse lui semble incohérent et sans intérêt. Les ados n’étaient pas comme ça de son temps.

Selon elle, ils étaient bien plus raisonnables et sérieux…

Sauf qu’un jour Sandro est projeté de l’autre côté du miroir. Il se retrouve au début des années 90, avec sa mère… Redevenue adolescente.

Et elle était loin d’être si raisonnable qu’elle le disait…

Attention toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existés serait purement fortuites..

231. rue Thiers LANNEMEZAN

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



Play by Julien Sigalas

Directed by Irina Gueorguiev.

Marina lives alone. Well, almost alone. She is accompanied by Sandro, her one and only child, who is entering adolescence.

Accompanied, yes, because you can’t really say that these two live together, since they’re in two parallel realities. Marina has a hard time with this kid.

Everything he looks at, everything he listens to, everything he’s interested in seems incoherent and pointless. Teenagers weren’t like that in her day.

According to her, they were much more reasonable and serious…

Except that one day Sandro is thrown through the looking glass. He finds himself back in the early 90s, with his mother… Now a teenager again.

And she wasn’t nearly as sensible as she said she was…

Please note that any resemblance to existing or former characters is purely coincidental.

Obra de Julien Sigalas

Dirigida por Irina Gueorguiev.

Marina vive sola. Bueno, casi sola. La acompaña Sandro, su único hijo, que está entrando en la adolescencia.

Acompañada, sí, porque en realidad no se puede decir que estos dos vivan juntos, ya que están en dos realidades paralelas. Marina tiene problemas con este chico.

Todo lo que mira, todo lo que escucha, todo lo que le interesa le parece incoherente y sin sentido. Los adolescentes no eran así en su época.

Según ella, eran mucho más razonables y serios…

Excepto que un día Sandro es arrojado a través del espejo. Se encuentra de vuelta a principios de los 90, con su madre… Ahora una adolescente de nuevo.

Y ella no era tan sensata como decía que era…

Cualquier parecido con personajes actuales o anteriores es pura coincidencia.

Stück von Julien Sigalas

Inszenierung von Irina Georgijew.

Marina lebt allein. Na ja, fast allein. Begleitet wird sie von Sandro, ihrem einzigen Kind, das gerade in die Pubertät kommt.

Begleitet ja, denn man kann nicht wirklich sagen, dass die beiden zusammen leben, da sie sich in zwei parallelen Realitäten befinden. Marina hat es schwer mit dem Kind.

Alles, was er sieht, alles, was er hört, alles, was ihn interessiert, erscheint ihr inkohärent und uninteressant. Zu ihrer Zeit waren Teenager nicht so.

Ihrer Meinung nach waren sie viel vernünftiger und ernsthafter …

Nur eines Tages wird Sandro auf die andere Seite des Spiegels geschleudert. Er findet sich in den frühen 90er Jahren wieder, mit seiner Mutter… Wieder zum Teenager geworden.

Und sie war bei weitem nicht so vernünftig, wie sie behauptet hatte…

Achtung: Ähnlichkeiten mit Personen, die existieren oder existiert haben, sind rein zufällig.

