Spectacle des Divalala « C’est lalamour » 231 rue Thiers Lannemezan, 23 novembre 2023, Lannemezan.

Lannemezan,Hautes-Pyrénées

Spectacle et humour musical.

Plus pétillantes et glamour que jamais, toujours à capella, les Divalala puisent à la source intarissable de la chanson d’amour et marquent une nouvelle fois de leur griffe inimitable les tubes de Johnny, Nougaro, Clarika, Sardou, Soprano, Hervé Vilard, Elsa, Bashung, Chamford, Cora Vaucaire… dans un spectacle construit en quatre séquences fidèles à la chanson « désir, désir » du tandem Voulzy-Souchon.

Avec elles, le kitsch accède à la distinction, les airs cultes sont métamorphosés et les mélodies plus confidentielles scintillent dans un écrin vocal sur mesure.

Le charme opère au cœur de ce spectacle musical kaléidoscopique qui démultiplie la thématique de l’amour à l’infini.

Constamment sur le fil de l’humour et de l’émotion, tour à tour conquérantes, connectées, libres, éplorées, enflammées et toujours le cœur battant, les Divalala officialisent avec « C’est Lalamour! » leur amour fou pour la chanson..

2023-11-23 20:30:00 fin : 2023-11-23 . .

231 rue Thiers LANNEMEZAN

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



Show and musical humor.

More sparkling and glamorous than ever, still a capella, Les Divalala draw from the inexhaustible source of love songs, once again putting their inimitable stamp on hits by Johnny, Nougaro, Clarika, Sardou, Soprano, Hervé Vilard, Elsa, Bashung, Chamford, Cora Vaucaire… in a show built around four sequences faithful to the song « désir, désir » by the Voulzy-Souchon duo.

With them, kitsch becomes distinction, cult tunes are transformed and more confidential melodies sparkle in a tailor-made vocal setting.

The charm is at the heart of this kaleidoscopic musical show, which multiplies the theme of love ad infinitum.

Constantly on the edge of humor and emotion, in turn conquering, connected, free, grieving, inflamed and always with their hearts beating, Les Divalala make official their mad love for song with « C’est Lalamour!

Espectáculo y humor musical.

Más chispeantes y glamurosos que nunca, siempre a capella, Les Divalala recurren a la fuente inagotable de las canciones de amor y vuelven a poner su sello inimitable en éxitos de Johnny, Nougaro, Clarika, Sardou, Soprano, Hervé Vilard, Elsa, Bashung, Chamford, Cora Vaucaire… en un espectáculo construido en torno a cuatro secuencias fieles a la canción « désir, désir » del dúo Voulzy-Souchon.

Con ellas, lo kitsch se convierte en distinción, las melodías de culto se transforman y las melodías más confidenciales brillan en un marco vocal hecho a medida.

El encanto está en este espectáculo musical caleidoscópico que multiplica hasta el infinito el tema del amor.

Constantemente al borde del humor y la emoción, a su vez conquistadores, conectados, libres, llorosos, inflamados y siempre con el corazón palpitante, Les Divalala oficializan su loco amor por la canción con « ¡C’est Lalamour! ».

Show und musikalischer Humor.

Prickelnder und glamouröser denn je, immer a capella, schöpfen die Divalala aus der unerschöpflichen Quelle des Liebesliedes und verleihen den Hits von Johnny, Nougaro, Clarika, Sardou, Soprano, Hervé Vilard, Elsa, Bashung, Chamford, Cora Vaucaire… in einer Show, die in vier Sequenzen getreu dem Lied « désir, désir » des Tandems Voulzy-Souchon aufgebaut ist, erneut ihre unnachahmliche Handschrift.

Mit ihnen wird Kitsch zu etwas Besonderem, Kultmelodien werden verwandelt und vertraulichere Melodien funkeln in einem maßgeschneiderten stimmlichen Rahmen.

Der Charme dieses kaleidoskopischen Musicals, das die Thematik der Liebe unendlich vervielfältigt, wirkt im Herzen.

Mit « C’est Lalamour! » unterstreichen die Divalalas ihre verrückte Liebe zum Chanson.

