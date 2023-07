OBJECTIF KALÉIDOSCOPES : PHOTOGRAPHIE, ÉCRITURE, VOIX, MUSIQUE ET PROJECTIONS 231 Rue du Cimetière Dompaire, 12 juillet 2023, Dompaire.

Dompaire,Vosges

Objectif kaléidoscopes : Photographie, écriture, voix, musique et projections

Transformez vos photographies prises sur place avec votre téléphone pour créer des œuvres kaléidoscopiques. Venez exercer votre créativité et réaliser des images étonnantes.

Pour la famille à partir de 12 ans. Sur réservation à la médiathèque.. Tout public

Mercredi 2023-07-12 14:30:00 fin : 2023-07-12 16:30:00. 0 EUR.

231 Rue du Cimetière Maison des Associations – Médiathèque

Dompaire 88270 Vosges Grand Est



Objectif kaleidoscopes : Photography, writing, voice, music and projections

Transform photographs taken on site with your phone to create kaleidoscopic works. Exercise your creativity and create amazing images.

For families aged 12 and over. Reservations required at the media library.

Objectif kaleidoscopes : Fotografía, escritura, voz, música y proyecciones

Transforma tus fotografías tomadas in situ con tu teléfono móvil para crear obras caleidoscópicas. Ejercite su creatividad y cree imágenes sorprendentes.

Para familias a partir de 12 años. Reserva previa en la biblioteca multimedia.

Objectif kaleidoscopes : Fotografie, Schreiben, Stimme, Musik und Projektionen

Verwandeln Sie Ihre vor Ort aufgenommenen Fotografien mit Ihrem Handy in kaleidoskopische Werke. Üben Sie Ihre Kreativität und lassen Sie erstaunliche Bilder entstehen.

Für die Familie ab 12 Jahren. Mit Reservierung in der Mediathek.

