Repas champêtre à la ferme 2302 route de casseneuil Sainte-Livrade-sur-Lot, 9 août 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Repas champêtre à la ferme, au menu :

Apéritif : 1 verre de vin

Entrée : salade découverte

Plat : brochette de viande avec son accompagnement de saison

Dessert : tarte aux fruits de saison

Sur réservation jusqu’au 8 août.

2023-08-09 fin : 2023-08-09 . EUR.

2302 route de casseneuil la ferme des saveurs

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Country-style meal at the farm, on the menu:

Aperitif: 1 glass of wine

Starter: discovery salad

Main course: meat skewer with seasonal accompaniment

Dessert: seasonal fruit tart

Reservations required until August 8

Comida campestre en la granja, a la carta:

Aperitivo: 1 copa de vino

Entrante: ensalada descubrimiento

Plato principal: brocheta de carne con acompañamiento de temporada

Postre: tarta de frutas de temporada

Con reserva hasta el 8 de agosto

Ländliches Essen auf dem Bauernhof, zum Menü gehören:

Aperitif: 1 Glas Wein

Vorspeise: Entdeckungssalat

Hauptgang: Fleischspieß mit Beilage der Saison

Dessert: Obstkuchen mit Früchten der Saison

Auf Reservierung bis zum 8. August

