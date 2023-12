Visite de l’exploitation Terra Grains 2300 Route d’Hautot-le-Vatois Valliquerville, 4 décembre 2023, Valliquerville.

Valliquerville,Seine-Maritime

Terra Grains vous invite à une visite de son moulin, suivie d’une dégustation sucrée à base de farine d’épeautre..

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 15:30:00. .

2300 Route d’Hautot-le-Vatois

Valliquerville 76190 Seine-Maritime Normandie



Terra Grains invites you to visit its mill, followed by a sweet spelt flour tasting.

Terra Grains le invita a visitar su molino, seguida de una degustación de harina de espelta dulce.

Terra Grains lädt Sie zu einer Besichtigung seiner Mühle und einer anschließenden süßen Verkostung von Dinkelmehl ein.

Mise à jour le 2023-12-01 par Yvetot Normandie Tourisme