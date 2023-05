ATREBOIS – CONCERT 230 Rue alphonse Fouschard, 30 juillet 2023, Oudon.

Oudon,Loire-Atlantique

Atrebois est un duo chaleureux et énergique qui vous transporte entre compositions originales et adaptations. Gratuit..

2023-07-30 à ; fin : 2023-07-30 . .

230 Rue alphonse Fouschard Café du Hâvre

Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Atrebois is a warm and energetic duo that transports you between original compositions and adaptations. Free admission.

Atrebois es un dúo cálido y enérgico que le transportará entre composiciones originales y adaptaciones. Entrada gratuita.

Atrebois ist ein herzliches und energiegeladenes Duo, das Sie zwischen Originalkompositionen und Adaptionen hin und her trägt. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-05-25 par eSPRIT Pays de la Loire