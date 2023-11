Dégustation de Beaujolais Nouveau au Domaine Chavrier 230 route de Saint Pierre Charentay, 18 novembre 2023, Charentay.

Charentay,Rhône

Dégustation du beaujolais nouveau et de nos autres vins..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

230 route de Saint Pierre Domaine Chavrier

Charentay 69220 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Tasting of Beaujolais Nouveau and our other wines.

Degustación de Beaujolais Nouveau y de nuestros otros vinos.

Verkostung des neuen Beaujolais und unserer anderen Weine.

Mise à jour le 2023-11-08 par Destination Beaujolais