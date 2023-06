Fête de la musique 230, chemin des Sables Montvendre, 17 juin 2023, Montvendre.

Montvendre,Drôme

2 concerts seront proposés sur la scène montvendroise, tout d’abord un solo avec ILO « OFF » puis le groupe « The comments » se produira avec de nombreuses reprises..

2023-06-17 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-17 . .

230, chemin des Sables Plan d’eau

Montvendre 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



2 concerts will take place on the montvendroise stage, first a solo with ILO « OFF », then the band « The comments » with a number of covers.

habrá 2 conciertos en el escenario de Montvendro, comenzando con una actuación en solitario de ILO « OFF », seguida de una actuación de « The comments », con multitud de versiones.

auf der Bühne in Montvendro werden 2 Konzerte angeboten, zunächst ein Solo mit ILO « OFF », dann tritt die Gruppe « The comments » mit zahlreichen Coversongs auf.

Mise à jour le 2023-06-03 par Valence Romans Tourisme