Fête des moissons 230 Chem. des Sables Montvendre, 30 juillet 2023, Montvendre.

Montvendre,Drôme

L’association des Vieux Pistons de la Raille organise la 4ème fête des Moissons !.

2023-07-30 fin : 2023-07-30 . .

230 Chem. des Sables Plan d’eau

Montvendre 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Vieux Pistons de la Raille association is organizing the 4th Harvest Festival!

La asociación Vieux Pistons de la Raille organiza la 4ª Fiesta de la Vendimia

Der Verein « Vieux Pistons de la Raille » organisiert das 4. Erntedankfest!

Mise à jour le 2023-07-15 par Valence Romans Tourisme