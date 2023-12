Cet évènement est passé Visite de la manufacture Arquié 230 avenue Baudin Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Visite de la manufacture Arquié 230 avenue Baudin Limoges, 27 novembre 2023, Limoges. Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-27 11:00:00

fin : 2023-11-27 11:30:00 La société Porcelaine Arquié est une manufacture de porcelaine créée en 1996 par Pierre Arquié. Cette entreprise est spécialisée dans la production d’objets en porcelaine pour les arts de la table, la décoration et l’aménagement d’intérieur. Son savoir-faire est aussi reconnu dans la reproduction d’œuvres d’art pour les musées et pour des créations contemporaines en collaboration avec des designers ainsi que pour des applications innovantes telles que le mobilier ou le luminaire. Visite guidée de cette manufacture de porcelaine spécialisée dans le développement et la production d’objets en porcelaine avec démonstration (fermé le 14 juillet 2023). Durée 30min.

Lundi : 11h

Mercredi : 14h

Vendredi : 11h Réservation sur le site internet d’ Arquié..

La société Porcelaine Arquié est une manufacture de porcelaine créée en 1996 par Pierre Arquié. Cette entreprise est spécialisée dans la production d’objets en porcelaine pour les arts de la table, la décoration et l’aménagement d’intérieur. Son savoir-faire est aussi reconnu dans la reproduction d’œuvres d’art pour les musées et pour des créations contemporaines en collaboration avec des designers ainsi que pour des applications innovantes telles que le mobilier ou le luminaire. Visite guidée de cette manufacture de porcelaine spécialisée dans le développement et la production d’objets en porcelaine avec démonstration (fermé le 14 juillet 2023). Durée 30min.

Lundi : 11h

Mercredi : 14h

Vendredi : 11h Réservation sur le site internet d’ Arquié.

La société Porcelaine Arquié est une manufacture de porcelaine créée en 1996 par Pierre Arquié. Cette entreprise est spécialisée dans la production d’objets en porcelaine pour les arts de la table, la décoration et l’aménagement d’intérieur. Son savoir-faire est aussi reconnu dans la reproduction d’œuvres d’art pour les musées et pour des créations contemporaines en collaboration avec des designers ainsi que pour des applications innovantes telles que le mobilier ou le luminaire. Visite guidée de cette manufacture de porcelaine spécialisée dans le développement et la production d’objets en porcelaine avec démonstration (fermé le 14 juillet 2023). Durée 30min.

Lundi : 11h

Mercredi : 14h

Vendredi : 11h Réservation sur le site internet d’ Arquié. EUR.

230 avenue Baudin

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-08-11 par OT Limoges Métropole Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Code postal 87000 Lieu 230 avenue Baudin Adresse 230 avenue Baudin Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville 230 avenue Baudin Limoges Latitude 45.8165406 Longitude 1.25034229 latitude longitude 45.8165406;1.25034229

230 avenue Baudin Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/