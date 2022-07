230 ans de la bataille de Valmy : Jeux géants

Petits et grands, venez vous amuser au chamboule-tout révolutionnaire en faisant tomber Louis XVI, Marie Antoinette et les gardes suisses. Revivez les grands événements de la Révolution française avec un jeu de l’oie géant. dernière mise à jour : 2022-07-06 par

