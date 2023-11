Vente de viande bovine et viande de veau de lait 23 Scay Venesmes, 17 novembre 2023, Venesmes.

Venesmes,Cher

Favorisez les circuits courts et consommez local avec cette vente de viande à la ferme de Sçay, élevage familial depuis 70 ans à Venesmes..

Vendredi 2023-11-17 10:00:00 fin : 2023-11-17 . .

23 Scay

Venesmes 18190 Cher Centre-Val de Loire



Promote short circuits and consume locally with this sale of meat at the farm of Sçay, family breeding for 70 years in Venesmes.

Fomente los circuitos cortos y coma localmente con esta venta de carne en la granja Sçay, una explotación familiar desde hace 70 años en Venesmes.

Fördern Sie kurze Wege und konsumieren Sie lokal mit diesem Fleischverkauf auf der Ferme de Sçay, einem seit 70 Jahren familiengeführten Betrieb in Venesmes.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT LIGNIERES