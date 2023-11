Salon des métiers d’art 23 Rue Saint-Nicolas Caen, 25 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Normandie Métiers d’Art revient à l’Eglise St Nicolas à Caen avec 25 artisans d’art pour enchanter les visiteurs.

Métiers connus ou moins connus, oubliés ou redécouverts à explorer en pensant déjà à Noël …

Mais qu’est-ce que la balaiterie artisanale ?

Comment travaillent les restauratrices de tableaux ou de porcelaine ?

Quels sont les gestes de la potière et de la vitrailliste ?

25 artisans d’art pour mettre la lumière sur les Métiers d’Art et partager nos savoir-faire.Restauration de Tableaux et céramique, Mosaïque, Céramique et Poterie,Teinture Végétale, Abats-Jour, bijoux Artisanaux, Maroquinerie,Luminaires, Meubles, Marqueterie, Ferronnerie d’Art, Menuiserie d’Art, Sculpture sur Pierre,Vitrail, Balaiterie Artisanale, Facteur d’Instruments de Musique, Encadrement

Venir, poser des questions et repartir émerveillé! L’artisanat d’Art ? Des objets qui ont une âme….

2023-11-25 11:00:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. .

23 Rue Saint-Nicolas Eglise Saint-Nicolas

Caen 14000 Calvados Normandie



Normandie Métiers d?Art returns to the Eglise St Nicolas in Caen with 25 craftsmen to enchant visitors.

Famous or lesser-known, forgotten or rediscovered crafts to explore with Christmas already in mind…

But what is artisanal balaiterie?

How do porcelain and painting restorers work?

What are the gestures of a potter or a stained-glass artist?

25 craftsmen to shed light on the Métiers d?Art and share our skills.Painting and ceramic restoration, Mosaics, Ceramics and Pottery, Vegetable Dyeing, Abats-Jour, Handcrafted jewelry, Leatherwork, Lighting, Furniture, Marquetry, Ironwork, Carpentry, Stone Sculpture, Stained Glass, Handmade Balaiterie, Musical Instrument Maker, Framing

Come, ask questions and leave amazed! Arts and crafts? Objects with a soul…

Normandie Métiers d’Art vuelve a la Eglise St Nicolas de Caen con 25 artesanos para encantar a los visitantes.

Oficios famosos o menos conocidos, olvidados o redescubiertos, para explorar pensando ya en la Navidad…

Pero, ¿qué es la balaitería tradicional?

¿Cómo trabajan los restauradores de pintura o porcelana?

¿Qué hacen los alfareros o los vidrieros?

25 artesanos para poner el foco en los Oficios de Arte y compartir sus habilidades: restauración de pintura y cerámica, mosaicos, cerámica y alfarería, tintes vegetales, pantallas de lámparas, joyería artesanal, marroquinería, iluminación, mobiliario, marquetería, forja, ebanistería, escultura en piedra, vidrieras, balaiterie artesanal, fabricantes de instrumentos musicales, enmarcadores, etc

Venga, pregunte y salga maravillado ¿Arte y artesanía? Objetos con alma…

Normandie Métiers d’Art kehrt mit 25 Kunsthandwerkern in die Kirche St Nicolas in Caen zurück, um die Besucher zu verzaubern.

Bekannte oder weniger bekannte, vergessene oder wiederentdeckte Berufe, die es zu erkunden gilt, während man schon an Weihnachten denkt …

Was ist eine handwerkliche Besaitung?

Wie arbeiten die Restauratorinnen von Gemälden oder Porzellan?

Welche Handgriffe beherrschen die Töpferin und die Glasmalerin?

25 Kunsthandwerker beleuchten die Kunsthandwerke und teilen ihr Know-how.Restaurierung von Gemälden und Keramik, Mosaik, Keramik und Töpferei, Pflanzenfärbung, Tagesschirme, Kunsthandwerklicher Schmuck, Lederwaren, Leuchten, Möbel, Einlegearbeiten, Kunstschmiedearbeiten, Kunsttischlerei, Steinbildhauerei, Glasmalerei, Handwerksschmiede, Musikinstrumentenbauer, Einrahmung

Kommen Sie, stellen Sie Fragen und gehen Sie staunend nach Hause! Was ist Kunsthandwerk? Gegenstände, die eine Seele haben

Mise à jour le 2023-11-09 par Calvados Attractivité