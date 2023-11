Concert choral caritatif par la chorale Musardille au profit du centre François Baclesse 23 Rue Saint-Nicolas Caen, 19 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Le Lions Club Caen-Doyen et la chorale Cherbourgeoise, Musardille, organisent en l’Eglise St Nicolas à Caen, un concert choral au profit du Centre François Baclesse/Recherche et des oeuvres du Lions Club Caen-Doyen.

Au programme de ce concert exceptionnel :Messe des Oiseaux – Mozart

Choeur, cordes, trompette et timbalesSalve Regina – Scarlatti

Choeur et cordesTallis, Purcell, Bonis…

La chorale Musardille sera dirigée par Marie-Odile Lucas.

Sur réservation à concert.caendoyen@gmail.com..

2023-11-19 16:00:00 fin : 2023-11-19 . .

23 Rue Saint-Nicolas

Caen 14000 Calvados Normandie



The Lions Club Caen-Doyen and the Cherbourg choir, Musardille, are organizing a choral concert in the Eglise St Nicolas in Caen, to benefit the Centre François Baclesse/Recherche and the works of the Lions Club Caen-Doyen.

The program for this exceptional concert includes:Messe des Oiseaux – Mozart

Choir, strings, trumpet and timpaniSalve Regina – Scarlatti

Choir and stringsTallis, Purcell, Bonis…

The Musardille choir will be directed by Marie-Odile Lucas.

For reservations: concert.caendoyen@gmail.com.

El Club de Leones Caen-Doyen y el coro Musardille de Cherburgo organizan un concierto coral en la iglesia de San Nicolás de Caen, a beneficio del Centro de Investigación François Baclesse y de las obras del Club de Leones Caen-Doyen.

El programa de este concierto excepcional incluye:Messe des Oiseaux – Mozart

Coro, cuerdas, trompeta y timbalesSalve Regina – Scarlatti

Coro y cuerdasTallis, Purcell, Bonis…

El coro de Musardille estará dirigido por Marie-Odile Lucas.

Reserva previa en concert.caendoyen@gmail.com.

Der Lions Club Caen-Doyen und der Chor Musardille aus Cherbourg organisieren in der Kirche St Nicolas in Caen ein Chorkonzert zugunsten des Centre François Baclesse/Recherche und der Werke des Lions Clubs Caen-Doyen.

Das Programm dieses außergewöhnlichen Konzerts:Messe des Oiseaux – Mozart

Chor, Streicher, Trompete und PaukenSalve Regina – Scarlatti

Chor und StreicherTallis, Purcell, Bonis…

Der Chor Musardille wird von Marie-Odile Lucas geleitet.

Mit Reservierung unter concert.caendoyen@gmail.com.

Mise à jour le 2023-11-10 par Calvados Attractivité