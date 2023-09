69e Salon des Artistes Indépendants 23 rue Saint- Nicolas Caen, 9 septembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Exposition de peintures du samedi 9 septembre au dimanche 24 septembre

Invité d’Honneur Patrick Serc – Artiste peintre

Pendant les Journées du Patrimoine , les 16 et 17 septembre, l’exposition sera ouverte de 10h30 à 20h. Le samedi 16 septembre aura lieu un concert à 20h : Duo Asphodèle guitare galante – Hugo Levavasseur et Sarah Rodriguez..

Vendredi 2023-09-09 11:00:00 fin : 2023-09-24 18:00:00. .

23 rue Saint- Nicolas Église Saint-Nicolas

Caen 14000 Calvados Normandie



Painting exhibition from Saturday September 9 to Sunday September 24

Guest of honor Patrick Serc – Painter

During the Journées du Patrimoine, on September 16 and 17, the exhibition will be open from 10:30 am to 8 pm. Saturday September 16, 8pm: Duo Asphodèle guitare galante – Hugo Levavasseur and Sarah Rodriguez.

Exposición de pintura del sábado 9 de septiembre al domingo 24 de septiembre

Invitado de honor Patrick Serc – Pintor

Durante las Jornadas del Patrimonio, los días 16 y 17 de septiembre, la exposición permanecerá abierta de 10.30 a 20.00 h. El sábado 16 de septiembre habrá un concierto a las 20:00 h: Dúo Asphodèle guitare galante – Hugo Levavasseur y Sarah Rodriguez.

Gemäldeausstellung von Samstag, den 9. September bis Sonntag, den 24. September

Ehrengast Patrick Serc – Kunstmaler

Während der Tage des Kulturerbes , am 16. und 17. September, ist die Ausstellung von 10:30 bis 20:00 Uhr geöffnet. Am Samstag, den 16. September findet um 20 Uhr ein Konzert statt: Duo Asphodèle guitare galante – Hugo Levavasseur und Sarah Rodriguez.

