CONCERT DE L’AVENT 23 rue Saint Louis Longwy, 26 novembre 2023, Longwy.

Longwy,Meurthe-et-Moselle

Concert de l’Avent (musique classique internationale) avec Svetlana Zemskova (piano) et Natalia Orlovskaia (soprano).. Tout public

Dimanche 2023-11-26 18:00:00 fin : 2023-11-26 19:30:00. 30 EUR.

23 rue Saint Louis Tranquillité d’esprit

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Advent concert (international classical music) with Svetlana Zemskova (piano) and Natalia Orlovskaia (soprano).

Concierto de Adviento (música clásica internacional) con Svetlana Zemskova (piano) y Natalia Orlovskaia (soprano).

Adventskonzert (internationale klassische Musik) mit Svetlana Zemskova (Klavier) und Natalia Orlovskaia (Sopran).

Mise à jour le 2023-10-26 par OT DU GRAND LONGWY