Air Flash 23 rue Robur le Conquérant Glisy, 28 juin 2023, Glisy.

Glisy,Somme

Ecole de pilotage et découverte du vol avec un instructeur diplômé d’Etat. Faites un baptême de l’air en ULM, hélicoptère ou autogire en toute confiance..

à ; fin : . 90 EUR.

23 rue Robur le Conquérant Aérodrome d’Amiens Glisy

Glisy 80440 Somme Hauts-de-France



Flying school and discovery of flight with a state-qualified instructor. Take a first flight in a microlight, helicopter or gyroplane with confidence.

Escuela de vuelo y descubrimiento del vuelo con un instructor titulado por el Estado. Disfrute de un primer vuelo en ultraligero, helicóptero o autogiro con total confianza.

Flugschule und Entdeckung des Fliegens mit einem staatlich geprüften Fluglehrer. Machen Sie eine Lufttaufe in einem Ultraleichtflugzeug, Hubschrauber oder Tragschrauber und vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten.

Mise à jour le 2023-06-21 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – ADRT80